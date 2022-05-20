В Киевской области слышали взрывы: предварительно, сработала ПВО

Утром 20 мая в Украине была объявлена воздушная тревога. После этого в некоторых регионах Украины были сообщения о звуках взрывов.

В Киеве воздушную тревогу объявили в 8:17. В 8.18 воздушную тревогу объявили и в Киевской области.

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А уже в 8:40 появились первые сообщения о взрывах. По предварительным данным, в небе над украинской столицей сработала система противовоздушной обороны.

Также есть сообщения о звуках взрывов Житомирской области.

Призывает всех жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, оставаться в укрытиях. И находиться там до тех пор, пока воздушная тревога не будет отменена. Это жизненно нужно.