Из-за этого в разных районах возможны звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Как атаковали россияне

Опасность в Киевской области объявили ориентировочно в 21:41, защитники неба предостерегали об угрозе применения россиянами ударных беспилотников. Также в Воздушных силах сообщали о "Шахедах", которые двигались из Черниговской области.

Уже в 23.03 ОВА обнародовала сообщение о том, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. Там также рассказали, что силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого серия взрывов прозвучала в Полтавской общине. По предварительной информации, в результате в городе возникли перебои с энергоснабжением. В областной военной администрации сообщали о массированной атаке.