Через це у різних районах можливі звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Як атакували росіяни

Небезпеку для Київської області оголосили орієнтовно о 21:41, оборонці неба застерігали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників. Також у Повітряних силах повідомляли про "Шахеди", які рухалися з Чернігівської області.

Вже о 23:03 ОВА оприлюднила повідомлення про те, що у повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. Там також розповіли, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього серія вибухів пролунала у Полтавській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок цього у місті виникли перебої з енергопостачанням. В обласній військовій адміністрації повідомляли про масовану атаку.