В Киевской области слышны взрывы

Утром 9 октября в Киевской области прогремели взрывы. В регионе фиксируются вражеские беспилотники.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о взрывах?

Оккупанты продолжают террор Киевщины. По информации воздушных сил, в области летают реактивные дроны.

Реактивный БпЛА в Киевской области в направлении населенного пункта Чабаны,

– говорится в сообщении защитников неба.

Пока детальной информации о возможных последствиях атаки нет. В регионе продолжается воздушная тревога, так что ситуация может меняться. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до официального сообщения об отбое опасности.

Обратите внимание! Оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, в ночь на 9 октября взрывы прогремели в Ивано-Франковске. В регионе работала ПВО, сбивавшая российские дроны, однако без последствий не обошлось. В результате падения обломков беспилотника возник пожар. Известно, что погиб сторож, охранявший здание.

