Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно об атаке на Киевскую область?

С утра 18 августа Россия продолжает террор Киевской области. Во второй раз за сутки в регионе работает противовоздушная оборона.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что российские ударные дроны, в том числе реактивные, фиксируются в районе Броваров. Известно, что БПЛА залетают из Черниговщины.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности. Также жителей Киевщины попросили соблюдать информационную тишину. В частности, не следует фотографировать или снимать на видео работу украинских защитников, а также публиковать такие материалы в сети.

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Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Киевской области была повреждена гражданская инфраструктура. По состоянию на 7:30 в Броварском районе зафиксировали повреждения офисного здания, складских помещений и частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Известно, что Россия атаковала распределительный центр в Броварах, обслуживающий сеть Eva. Люди не пострадали, однако из-за пожара состав мог испытать повреждения. Пока идет тушение, компания не может оценить ущерб. Из-за атаки возможны задержки отдельных онлайн-заказов и временные перебои с наличием товаров.

