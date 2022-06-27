В Киевской ОВА обещают как можно быстрее восстановить дамбу в Демидове

В Киевской области анонсировали восстановление дамбы в селе Демидов. Председатель ОВА пообещал восстановить дамбу в скорейшие сроки.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что разрушенную оккупантами дамбу в селе Демидов отстроят как можно быстрее. Поврежденный в результате боевых действий шлюз дамбы обещают восстановить в кратчайшие сроки с учетом всех мер безопасности.

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Алексей Кулеба напомнил, что в результате боевых действий в течение февраля-марта этого года была повреждена дамба на реке Ирпень, из-за чего было частично подтоплено около 50 частных усадеб в селе Демидов возле села Козаровичи.

Украинские защитники героически отразили российские атаки на Киевщине и дамбу, которая перекрывала воды реки Ирпень, к сожалению, повредили. В настоящее время Кулеба заявил, что работы по планированию восстановления дамбы начались сразу после деоккупации региона.

Сразу после деоккупации Киевщины мы присоединили ряд специалистов военной и гражданской сфер, чтобы в кратчайшие сроки найти проектное решение для восстановления функционирования искусственного сооружения – шлюза,

– сообщил председатель Киевской ОВА.

Кулеба добавил, что параллельно с подготовительными работами производилась откачка воды с частных территорий жителей Демидова. Уровень воды, разлившейся по селу, удалось снизить. Глава ОВА сообщил, что по состоянию на 27 июня устанавливаются дополнительные помпы для откачки воды.

Воду из поймы сбрасывают в Киевское водохранилище через резервный шлюз. Балансодержатель сооружения производит регулярные проверки состояния дамбы. Она находится в функциональном состоянии,

– сообщил Алексей Кулеба.

Он анонсировал, что вскоре в селе начнутся ремонтные работы по восстановлению поврежденного во время боевых действий шлюза. Также будут проведены меры безопасности, необходимые для эффективной работы дамбовых шлюзов.

Во время работы будут учтены и реализованы меры безопасности и надлежащего технического функционирования шлюзов. Подготовительные работы начнутся с 1 по 10 июля. Ориентировочный срок окончания работ – 1 августа текущего года, – подытожил Кулеба.

Митинг за возобновление дамбы: жители Демидова выступили в защиту затопленного села

Ранее жители села перекрыли общественный и частный транспорт в сторону Киева и Дымера, чтобы обратить внимание на проблемы затопленного села.

В акции приняли участие около 60 человек – местных жителей. Они требовали решить проблему с водой как можно быстрее – Демидов от большой воды отделяет старая дамба, которую сделали из торфа и песка.

Митингующих охраняли представители полиции, которые предотвращали драки между протестующими и водителями, которым перекрыли дорогу.

Блокировка движения продолжалась примерно час, после чего представители ВСУ разблокировали трассу. Пикетчиков попросили удалить фото из телефонов.

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