Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що зруйновану окупантами дамбу в селі Демидів відбудують якнайшвидше. Пошкоджений внаслідок бойових дій шлюз дамби обіцяють відновити в найкоротші строки з урахуванням всіх заходів безпеки.

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Олексій Кулеба нагадав, що внаслідок бойових дій, протягом лютого-березня цього року, було пошкоджено дамбу на річці Ірпінь, через що було частково підтоплено близько 50 приватних садиб в селі Демидів біля села Козаровичі.

Українські захисники героїчно відбили російські атаки на Київщині, та дамбу, яка перекривала води річки Ірпінь, на жаль, пошкодили. Нині Кулеба заявив, що роботи з планування відновлення дамби почалися одразу після деокупації регіону.

Відразу після деокупації Київщини ми долучили ряд фахівців військової та цивільної сфер, щоб у найкоротший термін знайти проектне рішення для відновлення функціонування штучної споруди – шлюзу,

– повідомив голова Київської ОВА.

Кулеба додав, що паралельно з підготовчими роботами проводилася відкачка води з приватних територій мешканців Демидова. Рівень води, яка розлилася селом, вдалося знизити. Голова ОВА повідомив, що станом на 27 червня встановлюються додаткові помпи для відкачки води.

Воду із заплави скидають у Київське водосховище через резервний шлюз. Балансоутримувач споруди проводить регулярні перевірки стану дамби. Вона знаходиться у функціональному стані,

– повідомив Олексій Кулеба.

Він анонсував, що незабаром у селі розпочнуться ремонтні роботи з відновлення пошкодженого під час бойових дій шлюзу. Також будуть проведені безпекові заходи, необхідні для ефективної роботи дамбових шлюзів.

Під час роботи будуть враховані та реалізовані заходи щодо безпеки та належного технічного функціонування шлюзів. Підготовчі роботи розпочнуться в період з 1 по 10 липня. Орієнтовний термін закінчення робіт – 1 серпня поточного року, – підсумував Кулеба.

Мітинг за відновлення дамби: мешканці Демидова виступили на захист затопленого села

Раніше мешканці села перекрили громадський та приватний транспорт у бік Києва та Димера, щоб звернути увагу на проблеми затопленого села.

В акції взяли участь приблизно 60 людей – місцевих мешканців. Вони вимагали вирішити проблему з водою якнайшвидше – Демидів від великої води нині відділяє стара дамба, яку зробили з торфу та піску.

Мітингарів охороняли представники поліції, які запобігали бійкам між протестувальниками та водіями, яким перекрили дорогу.

Блокування руху тривало приблизно годину, після чого представники ЗСУ розблокували трасу. Пікетувальників попросили видалити фото з телефонів.

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