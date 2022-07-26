Учеба состоится 27 июля в 11:30. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Обратите внимание Массированный ракетный удар по Югу, "прилеты" в Харькове: основное за 153 день войны

Тренинг по безопасности в Киеве

В Киеве на станции метро "Золотые ворота" пройдут тренинги безопасности с участием спасателей, пиротехников и психологов ГСЧС, работников Общества Красного Креста Украины,

– говорится в сообщении.

Перед учением выступят с брифингом директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин и начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский. Произойдет это в 11 часов.

Что расскажут во время учебы

что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в укрытие;

в каких местах можно укрыться от вражеских обстрелов;

как организовать укрытие в доме или офисе;

взрывоопасные предметы, виды и действия при их обнаружении;

первая домедицинская помощь при кровотечениях и взрывных травмах;

как преодолеть панику, страх, тревогу.

Тренинг проведут в верхнем вестибюле станции метро "Золотые ворота".

Обратите внимание – на Юге украинская авиация нанесла 7 ударов по российским оккупантам: видео