Учеба состоится 27 июля в 11:30. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
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Тренинг по безопасности в Киеве
В Киеве на станции метро "Золотые ворота" пройдут тренинги безопасности с участием спасателей, пиротехников и психологов ГСЧС, работников Общества Красного Креста Украины,
– говорится в сообщении.
Перед учением выступят с брифингом директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин и начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский. Произойдет это в 11 часов.
Что расскажут во время учебы
- что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в укрытие;
- в каких местах можно укрыться от вражеских обстрелов;
- как организовать укрытие в доме или офисе;
- взрывоопасные предметы, виды и действия при их обнаружении;
- первая домедицинская помощь при кровотечениях и взрывных травмах;
- как преодолеть панику, страх, тревогу.
Тренинг проведут в верхнем вестибюле станции метро "Золотые ворота".
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