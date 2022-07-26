Навчання відбудеться 27 липня об 11:30. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
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Тренінг з безпеки в Києві
У Києві на станції метро "Золоті ворота" пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, піротехніків та психологів ДСНС, працівників Товариства Червоного Хреста України,
– мовиться в повідомленні.
Перед навчанням виступлять з брифінгом директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін та начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. Відбудеться це об 11 годині.
Що розкажуть під час навчання
- що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище;
- у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
- як організувати укриття в будинку або в офісі;
- вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення;
- перша домедична допомога при кровотечах та вибухових травмах;
- як подолати паніку, страх, тривогу.
Треніг проведуть у верхньому вестибюлі станції метро "Золоті ворота".
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