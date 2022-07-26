Навчання відбудеться 27 липня об 11:30. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Тренінг з безпеки в Києві

У Києві на станції метро "Золоті ворота" пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, піротехніків та психологів ДСНС, працівників Товариства Червоного Хреста України,

– мовиться в повідомленні.

Перед навчанням виступлять з брифінгом директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін та начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. Відбудеться це об 11 годині.

Що розкажуть під час навчання

що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище;

у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;

як організувати укриття в будинку або в офісі;

вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення;

перша домедична допомога при кровотечах та вибухових травмах;

як подолати паніку, страх, тривогу.

Треніг проведуть у верхньому вестибюлі станції метро "Золоті ворота".

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