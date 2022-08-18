Предварительно, это был склад боеприпасов, – Федоров о взрыве в Кирилловке

Вечером 17 августа произошел еще один "хлопок" россиян. На этот раз в Кирилловке. Мэр Мелитополя заявил, что предварительно произошел взрыв на складе боеприпасов.

В результате взрыва в Кририловке поднялся столб дыма. Об этом Иван Федоров рассказал в эфире телеканала "Рада" 18 августа, сообщает 24 канал.

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"Хлопок" на складе боеприпасов россиян

Вечером раздался громкий взрыв в Крылиловке, в небо поднялся столб дыма. По неофициальным данным, это был склад боеприпасов на побережье Азовского моря,

– рассказал мэр Мелитополя.

Ранее Иван Федоров писал, что в Кирилловку оккупанты завезли свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе до нее доберутся ВСУ. Но, как можно понять, украинские военные получили захватчиков и здесь.

"Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А россиян этим летом поджигает не только от солнца", - писал мэр Мелитополя.

Взрывы в Крыму

16 августа в Крыму раздавались взрывы. Утром серия "хлопка" была на складах боеприпасов и трансформаторной подстанции у Джанкоя. Из - за взрывов повреждения получила и железная дорога . Она имела для России стратегическое значение: ею оккупанты опрокидывали свою технику на Юг Украины.

Впоследствии стало известно о взрывах в Гвардейском. Местные жители рассказали, что дым был виден над военным аэродромом. Известно, что там Россия размещала 37-й смешанный авиаполк военно-воздушных сил и две эскадрильи: 12 Су-24М и 12 Су-25 СМ.

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