В Китае чиновника по фамилии Ма приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу иностранного государства. Он передал зарубежной разведке 35 секретных документов и получил за это более миллиона юаней вознаграждения.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на связанное с правительством издательство Gold Wall Press, мужчину завербовала иностранная спецслужба во время его работы за рубежом.

Каковы подробности?

Сотрудница разведки по имени Кайлин познакомилась с ним под предлогом изучения китайского языка, регулярно платила за общение и склонила его к подписанию обязательств о конфиденциальности и лояльности.

Впоследствии куратор познакомила чиновника со своим коллегой, который заставил его сотрудничать с помощью шантажа. Мужчине угрожали раскрыть его предыдущие противоправные действия китайским властям в случае отказа от сотрудничества.

Для выполнения заданий иностранная разведка обеспечила агента ноутбуком и установила ежемесячные выплаты. Общая сумма полученного им вознаграждения превысила один миллион юаней, что соответствует примерно 140–150 тысячам долларов.

Шпионский сайт и сбор секретов в министерстве

После возвращения в Китай мужчина продолжил собирать разведывательные данные, пользуясь доступом к секретной информации.

Днем он копировал материалы из закрытых документов на рабочем месте, а ночью передавал файлы кураторам через специальный шпионский веб-сайт.

"Это шокирующее дело служит очередным тревожным сигналом", – заявили в издании Gold Wall Press, призвав госслужащих сохранять бдительность и противодействовать попыткам иностранной вербовочной деятельности.

Китайские власти скрыли название ведомства, в котором работал фигурант, и не уточнили иностранное государство, в интересах которого велась разведка. Также официально не раскрывают точную дату вынесения судебного решения и статус исполнения смертного приговора.

Усиление контроля за государственной тайной

В последние годы Министерство государственной безопасности Китая активизировало публичную борьбу с иностранным шпионажем.

Власти регулярно освещают подобные судебные процессы в СМИ, фильмах и социальных сетях, предостерегая граждан от связей с зарубежными спецслужбами.

Кроме того, официальный Пекин значительно расширил антишпионское законодательство. Новые нормы расширили юридическое определение шпионской деятельности и предоставили органам госбезопасности дополнительные полномочия для проверки служебных тайн.