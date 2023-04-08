Просил прощения: в Китае мужчина почти сутки простоял на коленях
Источник:South China Morning Post
Интересный случай произошел в городе Дачжоу. Около 13:00 возле одного из офисных зданий появился молодой человек с букетом роз, вставший на колени у входа.
Под холодным дождем он провел всю ночь – до 10 часов утра следующего дня. Отмечают, что парень пришел к месту работы своей девушки и таким образом пытался извиниться.
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Простила ли мужчину его любимая
Впоследствии вокруг мужчины собралась целая толпа, которая отговаривала его от этой нелепой идеи. Интересно, что на место происшествия даже приехала полиция, которая уговаривала мужчину уйти.
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Многие из нас пытались уговорить его уйти. Ему говорили, что не обязательно стоять на коленях. Девушка не желает появляться, а он унижает себя,
– говорит очевидец.
В комментариях к видео мужчину в основном осуждают, а девушку просят быть осторожной, поскольку такое поведение влюбленного, очевидно, неадекватное:
- "Человек, прибегающий к такому экстриму – это ужасно",
- "Девушка, держись от него подальше",
- "Любовь не приходит с попрошайничеством",
- "Это не любовь, а нравственный террор".
Издание не рассказывает, как закончилась история, но, вероятнее всего, влюбленному отказали.
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