Из-за пожара на китайском химическом заводе погибли 38 человек: жуткие кадры катастрофы

На заводе в центральной провинции Китая Хэнань разгорелся масштабный пожар. Пламя унесло жизни около 40 человек, также есть пострадавшие.

Сообщение о пожаре поступило китайским пожарным в 16:30, 21 ноября. Около трех с половиной часов пожарные пытались локализовать огонь и ликвидировать пламя.

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38 человек погибли в результате пожара

Как пишет издание Associated Press, завод, на котором загорелся огонь, специализировался на химических веществах и других промышленных товарах. Из-за пожара погибли 38 человек, еще 2 – ранены, – об этом сообщили местные власти сегодня, 22 ноября.

Неизвестно точно, что стало причиной такого масштабного пожара и при каких именно обстоятельствах погибло столько сотрудников – был ли у них шанс спастись и соблюдали ли на предприятии все пожарные нормы. Хотя, стоит отметить, что промышленные аварии в Китае не являются чем-то необычным.

Причиной пожара часто является несоблюдение мер безопасности из-за роста конкуренции и коррупции среди чиновников. Плохие условия хранения, закрытые выходы и отсутствие противопожарного оборудования часто называют прямыми причинами (аварий и пожаров – 24 канал),

– пишет AP.

Пожар на заводе в китайской провинции: смотрите видео из соцсетей

Пожары в России: последние новости

В воскресенье, 20 ноября, в столице России – в Москве – вспыхнул масштабный пожар в районе Комсомольской площади. По информации СМИ, причиной катастрофы стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Спасатели в течение нескольких часов тушили пламя.

Кроме того, 20 ноября вспыхнул огонь в Санкт-Петербурге в жилом доме. Как сообщают в российском МЧС, "вспыхнула труба" на Загородном проспекте возле перекрестка Пять углов.

Хэнань – одна из крупнейших китайских провинций. По данным переписи 2020 года, в регионе проживает около 99 миллионов человек. На этих территориях расположено немало заводов и других промышленных предприятий.