Сотрудничал с Россией и находится под санкциями США: в Китае назначен новый министр обороны
Источник:Reuters
Министерство обороны Китая возглавил новый руководитель генерал Ли Шанфу. С 2018 года он находится под санкциями Соединенных Штатов Америки из-за его военного сотрудничества с Россией.
65-летний генерал был назначен министром во время Всекитайского собрания народных представителей. Ли Шанфу включен в обновленный состав Центрального военного совета КНР.
Интересно "Зеленский ждет звонка": политолог заметил стратегическую игру Украины по Китаю
Почему китайский генерал оказался под санкциями США
Ли Шанфу более 30 лет работал на космодроме Сечан, в том числе возглавлял его в течение 10 лет.
Как руководитель учреждения Ли Шанфу стал объектом у санкций, введенных Государственным департаментом США в сентябре 2018 года в связи с закупкой 10 боевых самолетов Су-35 и оборудования, принадлежащего зенитно-ракетному комплексу С-400.
Известно, что закупку проводили у основного российского экспортера вооружений – "Рособоронэкспорт".
Государственный департамент Соединенных Штатов ввел широкомасштабные ограничения против российских юридических лиц и Ли, чтобы " положить на Россию расходы в ответ на ее вмешательство в американский избирательный процесс, развязывание войны на востоке Украины и другую злонамеренную деятельность".
Санкции включают в себя запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов, а также блокирование всего имущества на территории США и запрет на получение визы.
Какую роль сыграет Ли Шанфу в обороне Китая
Эксперты считают, что опыт Ли как технократа поможет ему сыграть ключевую роль в достижении промежуточных целей президента Си Цзиньпина в отношении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Оперативный и технологический опыт следующего министра обороны Китая особенно актуален, учитывая, что НОАК стремится к 2049 году стать армией мирового уровня,
– говорится в сообщении.
Американское издание Bloomberg предполагает, что это назначение может создать потенциально неудобную ситуацию, если Ли Шанфу когда-нибудь встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Си Цзиньпин снова стал президентом: что известно
- Его единогласно избрали главой КНР. Итак, он остался управлять страной на третий срок. Соответствующее решение было принято 10 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
- По имеющимся данным, Си Цзиньпина не только избрали главой Китайской Народной Республики, но и главой Центральной военной комиссии страны.
- Заметим, что Цзиньпин – первый глава КНР, избранный на третий срок. Напомним, что впервые его избрали 14 марта 2013 года. Тогда он заменил на этом посту Ху Цзиньтао.
- Известно, что перед голосованием депутаты поначалу одобрили план реформы Госсовета. Заметим, что это высший исполнительный орган Китая. Правда, окончательный план реформы публично не опубликован. По имеющейся информации он должен усилить централизованное руководство Коммунистической партии Китая.