Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп, отметив, что такое событие показывает уязвимость КНР. Он вспомнил подобный инцидент, который случился с российской атомной подводной лодкой "Курск".

Смотрите также Эффект домино и угроза Китаю: как Великобритания отдает "последнюю колонию в Африке" и почему это важно

"Обе страны вроде бы считают себя очень сильными, но такие случаи показывают их слабость", – сказал Ричард Кемп.

Переоцененные возможности

Полковник британской армии в отставке заметил, что на Западе часто ошибочно думают, что Россия, Китай и Иран – это военные гиганты, однако есть много признаков, что часто это ложные убеждения.

Во время начала полномасштабного вторжения России в Украину мы видели провал политической воли на Западе. Это привело к очень робкой реакции на то, что делает Россия,

– подчеркнул он.

Ричард Кемп считает, что Запад не изменил своих взглядов от начала войны в Украине. К сожалению, там пока не понимают, что "умиротворение – провоцирует, а сила – сдерживает".

Неправильно также и недооценивать своего врага, но и опасно переоценивать его. Например, если вспыхнет конфликт с Китаем, то европейцам придется взять на себя часть бремени в Европе, ведь США будут тратить большое количество ресурсов на отношения с Пекином. А Запад к этому не готов,

– отметил полковник британской армии в отставке.

Он добавил, что сочетание недооценки и переоценки своих врагов может привести к проблемам в будущем.