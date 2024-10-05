Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Річард Кемп, зазначивши, що така подія показує вразливість КНР. Він пригадав подібний інцидент, який трапився із російським атомним підводним човном "Курськ".

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"Обидві країни начебто вважають себе дуже сильними, але такі випадки показують їхню слабкість", – сказав Річард Кемп.

Переоцінені можливості

Полковник британської армії у відставці зауважив, що на Заході часто помилково думають, що Росія, Китай та Іран – це військові гіганти, проте є багато ознак, що часто це хибні переконання.

Під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми бачили провал політичної волі на Заході. Це призвело до дуже боязкої реакції на те, що робить Росія,

– підкреслив він.

Річард Кемп вважає, що Захід не змінив своїх поглядів від початку війни в Україні. На жаль, там поки не розуміють, що "умиротворення – провокує, а сила – стримує".

Неправильно також і недооцінювати свого ворога, але й небезпечно переоцінювати його. Наприклад, якщо спалахне конфлікт з Китаєм, то європейцям доведеться взяти на себе частину тягаря у Європі, адже США витрачатимуть велику кількість ресурсів на відносини з Пекіном. А Захід до цього не готовий,

– зазначив полковник британської армії у відставці.

Він додав, що поєднання недооцінки та переоцінки своїх ворогів може призвести до проблем у майбутньому.