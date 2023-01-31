Очередь в 500 человек и бумажная волокита: в клинике Минобороны нашли ряд нарушений

В одной из клиник амбулаторно-поликлинической помощи Минобороны обнаружили ряд нарушений. Внимание к нарушениям обратили в Офисе Омбудсмана.

Сообщается, что после жалоб в соцсетях в клинику приехали с проверками. Как сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец, во время проверки жалобы военных подтвердились и было выявлено немало нарушений прав военнослужащих.

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Какие нарушения обнаружили в клинике Минобороны

"В частности, отсутствие электронного документооборота и электронной записи на прием в военных заведениях приводят к бумажной волокиты и очередям", – информирует омбудсмен.

По его информации, военнослужащие с разной степенью травм вынуждены часами ожидать в очереди приема к врачу. Омбудсмен сообщает, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек.

"В подтверждение своих слов работникам Секретариата был представлен список лиц, которые находятся в очереди к невропатологу, что составляет 557 человек по состоянию на 31.01.2023 года", – говорится в сообщении.

В клинике выключают свет

Также, как пишет Лубинец, в заведении проходят как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Это приводит к частичной приостановке работы заведения, что приводит к образованию еще больших очередей.

Более того, постоянные отключения электроэнергии создают дополнительные трудности в беспрепятственном доступе к врачам для маломобильных лиц, поскольку прекращает свою работу лифт,

– отметил он.

Омбудсмен отметил отсутствие должного сервисного обслуживания. В частности, отсутствует свободный доступ к питьевой воде, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санузлов и отсутствие их приспособления для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью.

Также Лубинец сообщил, что нехватка искусственного освещения в коридорных помещениях.

Также, во время личного общения военнослужащие жаловались на необходимость прибытия в областной центр из разных населенных пунктов с целью прохождения военно-врачебной комиссии без возможности ее прохождения по месту жительства,

– написал омбудсмен.

Лубинец сообщил, что Офисом Омбудсмена решается вопрос принятия мер реагирования с целью решения проблемных вопросов.