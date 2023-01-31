Повідомляється, що після скарг у соцмережах до клініки приїхали з перевірками. Як інформує омбудсмен Дмитро Лубінець, під час перевірки скарги військових підтвердилися і було виявлено чимало порушень прав військовослужбовців.

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Які порушення виявили в клініці Міноборони

"Зокрема, відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом у військових закладах призводять до паперової тяганини та черг", – інформує омбудсмен.

За його інформацією, військовослужбовці з різним ступенем травм змушенні годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Омбудсмен повідомляє, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб.

"На підтвердження своїх слів працівникам Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року", – йдеться у повідомленні.

У клініці вимикають світло

Також, як пише Лубінець, у закладі відбуваються як планові, так і аварійні вимкнення електроенергії. Це призводить до часткового призупинення роботи закладу, що спричиняє утворення ще більших черг.

Більше того, постійні відключення електроенергії створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, оскільки припиняє свою роботу ліфт,

– зазначив він.

Омбудсмен відзначив відсутність належного сервісного обслуговування. Зокрема, відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

Також Лубінець повідомив, що брак штучного освітлення в коридорних приміщеннях.

Також, під час особистого спілкування військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів з метою проходження військово-лікарської комісії без можливості її проходження за місцем свого проживання,

– написав омбудсмен.

Лубінець повідомив, що Офісом Омбудсмана вирішується питання щодо вжиття заходів реагування з метою вирішення проблемних питань.