В Конгрессе заявили, что в США "импульс смещается" в сторону предоставления Украине ATACMS и F-16

Импульс в Вашингтоне смещается в направлении отправки Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом заявил глава международного комитета Палаты представителей США Майкл Маккол.

Он сообщил об этом во время визита в Киев. Однако он утверждает, что в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

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Какое оружие необходимо Украине

"Но я вижу нарастающий импульс по артиллерии и самолетам. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал Маккол.

По словам конгрессмена, президент Украины Владимир Зеленский дал ему список оружия, в котором находились F-16 и ATACMS.

Он подчеркнул, что это вооружение необходимо Украине, чтобы "пройти весь путь в Крым" и отразиться от воздушных атак России.

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В Украину прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США

F-16 Украина. Он заявил, что это будет следующим шагом. По его словам, для того чтобы завершить эту дискуссию, она должна быть непубличной, поскольку в противном случае дебаты продлятся долго.

Отметим, что 21 февраля в Украину прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с главой комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами ситуацию на передовой и российских окупантов. Кроме того, в ходе визита делегации показали, как Украина контролирует распределение американской помощи.

Глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккол пообещал провести специальные слушания, чтобы проинформировать об этом Конгресс. Маккол отметил, что Соединенные Штаты назначили трех правительственных инспекторов для мониторинга этой помощи. Им помогают независимые консультанты Deloitte. Также, по словам конгрессмена, была внедрена специальная система маркировки кодами, которая отслеживает вооружение, переданное Соединенными Штатами Украине.

Глава государства поблагодарил американских законодателей за поддержку Украины и понимание, насколько важно усиление помощи, чтобы Украина достигла победы.

"Мы благодарны за все те шаги, которые были сделаны, которые были поддержаны Президентом США и Конгрессом. За пакеты помощи для нашей армии, наших военных на поле боя. И, конечно, за финансовую поддержку для преодоления всех вызовов, возникших в результате российской агрессии", – отметил Зеленский.