В частности, на видео, которое опубликовала пострадавшая жительница Коростеня в инстаграме, видно, как нападающий начал таскать ее за волосы. После публикации поста девушка попросила огласки ситуации, ведь мужчина якобы имеет связи. Впоследствии на конфликт отреагировали правоохранители.

Достойно внимания В Киеве блогер послал военного на 3 буквы: извинение далось ему не с первого раза

Правонарушителю сообщили о подозрении

Следователи собрали показания и провели необходимые процессуальные действия. А впоследствии объявили 59-летнему коростенцу о подозрении в хулиганстве. Как ранее отметила девушка, главным героем истории был Юрий Выговский, владелец СТО.

28 апреля на улице райцентра произошел конфликт между несколькими местными жителями. Во время выяснения отношений один из мужчин нанес телесные повреждения двум женщинам. Собрав показания и проведя другие необходимые процессуальные действия, следователи полиции объявили 59-летнему коростенцу о подозрении в хулиганстве,

– написали в МВД Украины.

Отметим, что такое правонарушение и наказание за него описаны в статье 296 Уголовного кодекса Украины. Оно наказывается:

штрафом от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или арестом сроком до 6 месяцев,

или ограничением свободы сроком до 5 лет.

Однако такие же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 4 лет.

Ссора возникла из-за парковки

Стоит отметить, что мужчина взорвался и прибег к насилию и угрозам из-за незначительного конфликта. По словам пострадавшей, ее с подругой подвезла мама к товарищу, и именно во время парковки возник конфликт с Юрием.

Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий, она дала ему проехать, а когда он проехал – сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой,

– написала девушка.

Сначала он крикнул, что "они не знают, куда приехали и кому перекрыли дорогу", а после – позвонил своим друзьям. Далее через несколько минут прибыли приятели мужчины на микроавтобусе.

Они приобщились к угрозам женщинам, а через время даже распустили руки. Более того, один из нападавших назвался "военным из Бахмута" и угрожал применить оружие.