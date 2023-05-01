Зокрема, на відео, яке опублікувала постраждала мешканка Коростеня в інстаграмі, видно, як нападник почав тягати її за волосся. Після публікації допису дівчина попросила розголосу ситуації, адже чоловік нібито має зв'язки. Згодом на конфлікт відреагували правоохоронці.

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Правопорушнику повідомили про підозру

Слідчі зібрали свідчення та провели необхідні процесуальні дії. А згодом оголосили 59-річному коростенцю про підозру у хуліганстві. Як раніше зазначила дівчина, головним героєм історії був Юрій Вигівський, власник СТО.

28 квітня на вулиці райцентру відбувся конфлікт між кількома місцевими жителями. Під час з’ясування стосунків один з чоловіків завдав тілесних ушкоджень двом жінкам. Зібравши свідчення та провівши інші необхідні процесуальні дії, слідчі поліції оголосили 59-річному коростенцю про підозру у хуліганстві,

– написали в МВС України.

Зазначимо, що таке правопорушення та покарання за нього описані у 296 статті Кримінального кодексу України. Воно карається:

штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або арештом на строк до 6 місяців,

або обмеженням волі на строк до 5 років.

Однак такі ж дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Сварка виникла через парковку

Варто зазначити, що чоловік вибухнув та вдався до насилля та погроз через незначний конфлікт. За словами постраждалої, її з подругою підвезла мама до товариша, і саме під час паркування виник конфлікт з Юрієм.

Тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій, вона дала йому проїхати, а коли він проїхав – відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою,

– написала дівчина.

Спершу він крикнув, що "вони не знають, куди приїхали і кому перекрили дорогу", а після – зателефонував своїм друзям. Далі за декілька хвилин прибули приятелі чоловіка на мікроавтобусі.

Вони долучилися до погроз жінкам, а згодом й розпустили руки. Ба більше, один з нападників назвався "військовим з Бахмута" та погрожував застосувати зброю.