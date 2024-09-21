В Краматорске всю ночь искали 2-летнего мальчика: мать могут лишить родительских прав

Вечером 20 сентября в Краматорске исчез 2-летний мальчик. Его удалось разыскать только на следующий день.

Полицейские Донетчины сообщили, что поиски продолжались всю ночь. Правоохранители направили обращение на лишение родительских прав матери, которая даже не знала об исчезновении сына.

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Исчезновение ребенка в Краматорске

В пятницу, 20 сентября, в полицию Краматорска поступило сообщение об исчезновении ребенка в частном секторе старой части города. Бабушка мальчика рассказала, что внук был на улице, а около шести она обнаружила, что калитка на улицу открыта.

В момент исчезновения ребенка матери дома не было. Известно, что она ведет асоциальный образ жизни и уже один раз была лишена родительских прав в отношении старшей дочери. После рождения сына ситуация не изменилась: только в этом году на женщину дважды составлялись административные материалы за невыполнение родительских обязанностей, – рассказали полицейские.

Правоохранители отметили, что месяц назад ювенальные полицейские уже доставляли мальчика на медицинское обследование из-за его запущенного состояния.

Мать мальчика нашли возле одного из магазинов – она находилась навеселе и об исчезновении ребенка ничего не знала.

Ребенка удалось найти около 9 утра. Оказалось, что мальчика забрали в свой дом посторонние люди, поскольку он находился на улице без присмотра взрослых. Сейчас его поместили в больницу, а матери грозит лишение родительских прав.

Исчезновение и спасение ребенка в Краматорске / полиция