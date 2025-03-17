В Кременчуге слышали звук взрыва. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" на Полтавщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Россияне атаковали Кременчуг

В 20:06 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали дроны-камикадзе типа "Шахед", которые в очередной раз запустила Россия по территории Украины.

Воздушные силы в 22:13 предупреждали о движении ударных БПЛА на юге, востоке и западе Полтавщины. Около 22:35 в Кременчуге прогремел взрыв.