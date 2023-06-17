Есть ли угроза для населения и какие последствия утечки аммиака – читайте в материале 24 Канала.
Важно Опасность отравления аммиаком: как уберечься от ядовитого химического вещества
Что произошло в Кременчуге
На местном мясокомбинате 17 июня произошла утечка аммиака из-за разгерметизации. Как следствие – травмировались двое работников предприятия. С отравлением парами аммиака их доставили в местную больницу.
Последствия аварии локализовали работники предприятия, также привлекались спасатели,
– говорится в сообщении.
Какими могут быть последствия отравления аммиака
Если человек вдыхает большую концентрацию аммиака, он может получить серьезное отравление.
Среди симптомов отравления аммиаком:
- жжение слизистых оболочек рта и носа,
- сильный кашель,
- удушье,
- ожоги дыхательных путей.
Страдают и глаза – аммиак может вызвать сильное раздражение вплоть до слепоты. Также аммиак оказывает негативное влияние на сердце – вещество может вызвать сильный рост частоты пульса.
Есть ли опасность для людей
Исследования показали, что по состоянию на 14:00, 17 июня, аммиак в воздухе не обнаружен. Для местных жителей угроза отсутствует.
Добавим, что еще в начале июня российские захватчики обстреляли трубопровод с аммиаком в Купянском районе в Харьковской области. К счастью, угрозы жителям области не было. Более того, ветер дул в сторону оккупированной россиянами территории.