Чи є загроза для населення та якими можуть бути наслідки витоку аміаку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Небезпека отруєння аміаком: як вберегтися від отруйної хімічної речовини

Що сталося у Кременчуці

На місцевому м'ясокомбінаті 17 червня стався витік аміаку через розгерметизацію. Як наслідок – травмувалися двоє працівників підприємства. З отруєнням парами аміаку їх доставили до місцевої лікарні.

Наслідки аварії локалізували працівники підприємства, також залучались рятувальники,

– мовиться у повідомленні.

Якими можуть бути наслідки отруєння аміаку

Якщо людина вдихає велику концентрацію аміаку, вона може отримати серйозне отруєння.

Довідка. Аміак – це отруйний безбарвний газ, він має характерний різкий запах схожий на нашатирний спирт.

Серед симптомів отруєння аміаком:

печіння слизових оболонок рота і носа,

сильний кашель,

задуха,

опіки дихальних шляхів.

Страждають і очі – аміак може викликати сильне подразнення, аж до сліпоти. Також аміак негативно впливає на серце – речовина може викликати сильне зростання частоти пульсу.

Чи є небезпека для людей

Дослідження показали, що станом на 14:00, 17 червня, аміак в повітрі не виявлений. Для місцевих жителів загроза відсутня.

Додамо, що ще на початку червня російські загарбники обстріляли трубопровід з аміаком у Куп'янському районі на Харківщині. На щастя, загрози для мешканців області не було. Ба більше, вітер дув у бік окупованої росіянами території.