Так, американский Институт изучения войны обратил внимание, что к так называемому "дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией" чиновники страны-агрессора публиковали совершенно разные карты.

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Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории, как он утверждает, аннексировала Россия, что привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий,

– отметили аналитики.

Как запутались в территориях оккупанты

Так называемый губернатор Севастополя Разважаев обнародовал карту, на которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России.

В то время как оккупационная "власть" Херсонщины опубликовала другую карту – на ней российская территория примерно простиралась до текущей линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин выступил 30 сентября с речью в честь так называемого "Дня воссоединения…". В ходе речи он повторил шаблонную риторику о международной легитимности незаконных референдумов на оккупированных в Украине территориях и о якобы роли Запада в развязывании войны в Украине.

В то же время, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока "не будут освобождены исконно русские территории".

"Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерен аннексировать", – подытожили аналитики ISW.

Что нужно знать о попытках России аннексировать территории

В сентябре 2022 года оккупанты провели фейковые "референдумы" о присоединении к России временно оккупированных территорий Украины. Они происходили под дулами автоматов, без международных наблюдателей и имели очевидные признаки нарушений и фальсификации.

Их результаты не признали ни украинские власти, ни демократическое сообщество. Сами россияне тоже до сих пор не могут определиться в своих лживых заявлениях, какие конкретные территории якобы им принадлежат.

А Силы обороны Украины шагом за шагом продвигаются, освобождая захваченные территории. Это собственно и есть причина, почему россияне не могут наверняка сказать, на какие территории претендуют. Потому что ВСУ дышат им в спины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что за лето нашим бойцам удалось отвоевать больше территорий, чем оккупантам захватить зимой.