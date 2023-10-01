Так, американський Інститут вивчення війни звернув увагу, що до так званого "дня возз'єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з Росією" чиновники країни-агресора публікували зовсім різні карти.

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Кремль, схоже, досі не уточнив, які українські території, як він стверджує, анексувала Росія, що призвело до тривалої плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників через рік після незаконної анексії окупованих територій,

– зазначили аналітики.

Як заплутались у територіях окупанти

Так званий губернатор Севастополя Розважаєв оприлюднив карту, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії.

В той час як окупаційна "влада" Херсонщини опублікувала іншу карту – на ній російська територія приблизно простягалася до поточної лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого "Дня возз'єднання…". Під час промови він повторив шаблонну риторику про міжнародну легітимність незаконних референдумів на окупованих в Україні територіях і про нібито роль Заходу в розв'язанні війни в Україні.

Водночас заступник голови Ради Безпеки росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме, доки "не будуть звільнені споконвічно російські території".

"Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати", – підсумували аналітики ISW.

Що треба знати про спроби Росії анексувати території

У вересні 2022 року окупанти провели фейкові "референдуми" про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України. Вони відбувалися під дулами автоматів, без міжнародних спостерігачів та мали явні ознаки порушень та фальсифікації.

Їх результати не визнали ні українська влада, ні демократична спільнота. Самі росіяни теж досі не можуть визначитись у своїх брехливих заявах, які конкретні території наче б то їм належать.

А Сили оборони України крок кроком просуваються, звільняючи захоплені території. Це власне, і є причина, чому росіяни не можуть напевне сказати, на які території претендують. Бо ЗСУ дихають їм у спини.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відзначив, що за літо нашим бійцям вдалося відвоювати більше територій, аніж окупантам захопити взимку.