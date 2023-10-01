Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу про стан мобілізації в Росії.
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"Безумовно, я маю погані новини для російських чоловіків віком від 18 до 27 років, бо частина з них точно потрапить у район ведення так званої "СВО"", – зазначив Селезньов.
Хоча сам Путін і його поплічники постійно проголошують, мовляв, строковиків на російсько-українському фронті немає, але очевидно, що це не так.
Прихована мобілізація в Росії не може покрити всі потреби окупаційної армії. Ті 15–20 тисяч на місяць ледве компенсують втрати – немає мови про нові ударні угруповання.
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Навіть якщо вдасться зловити стільки росіян – цього ще замало. Перед тим як кинути в бій, їх потрібно екіпірувати та навчити принаймні базових речей.
Мобілізаційна система навряд чи впорається з такою кількістю людей. Як відомо, під час осіннього призову торік ситуація була на межі колапсу – тепер може бути ще гірше.
Яка ситуація з мобілізаційною системою в Росії: дивіться відео 24 Каналу
Росія прагне затягнути війну: основне
- Про підготовку Владіміра Путіна до тривалої війни свідчить, зокрема, збільшення призовного віку з 27 до 30 років. Директор російського Центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв вважає, що російський диктатор не хоче завершення бойових дій.
- Крім того, Росія активно вербує іноземців. Українські хакери отримали 199 паспортів кубинських найманців, які погодились піти на війну на боці окупантів навіть не заради грошей, а щоб жити в Росії, отримати громадянство, вступити в місцеві виші.
- Країна-агресорка розраховує, що війна затягнеться до 2025 року. Саме тоді відбудуться вибори в США і може виграти Дональд Трамп, який може перекрити допомогу Україні.