Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу про стан мобілізації в Росії.

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"Безумовно, я маю погані новини для російських чоловіків віком від 18 до 27 років, бо частина з них точно потрапить у район ведення так званої "СВО"", – зазначив Селезньов.

Хоча сам Путін і його поплічники постійно проголошують, мовляв, строковиків на російсько-українському фронті немає, але очевидно, що це не так.

Прихована мобілізація в Росії не може покрити всі потреби окупаційної армії. Ті 15–20 тисяч на місяць ледве компенсують втрати – немає мови про нові ударні угруповання.

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Навіть якщо вдасться зловити стільки росіян – цього ще замало. Перед тим як кинути в бій, їх потрібно екіпірувати та навчити принаймні базових речей.

Мобілізаційна система навряд чи впорається з такою кількістю людей. Як відомо, під час осіннього призову торік ситуація була на межі колапсу – тепер може бути ще гірше.

Яка ситуація з мобілізаційною системою в Росії: дивіться відео 24 Каналу

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