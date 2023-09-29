Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що, затягуючи війну, окупанти сподіваються на диво.
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"Затягування до 2024 року – це вже реальність. Якщо не станеться нічого зовсім неочікуваного, то вже ніхто не припускає, що війна цього року завершиться. Розрахунок на те, що вона переповзе на 2025 рік, – у цьому і є надія Путіна", – пояснив Яковенко.
На що розраховує Росія, затягуючи війну: дивіться відео 24 Каналу
Що станеться 2025 року
Як відомо, саме 2025 року відбудуться вибори в США. Росія розраховує на перемогу фаната Путіна – Дональда Трампа, сподіваючись, що тоді Україна втратить підтримку Вашингтона.
Однак навіть у разі перемоги Трампа США не припинять допомагати нашій країні. Тамтешній президент не може сам ухвалити таке рішення, бо залежний від Конгресу.
Крім того, Трамп є доволі непередбачуваною особою – він може ініціювати збільшення допомоги Києву з популістських міркувань.
Росія намагається затягнути війну: останні новини
- Ще наприкінці липня Financial Times написали про те, що Владімір Путін готується до тривалої війни. Про це свідчить, зокрема, збільшення призовного віку в Росії до 30 років.
- Крім того, російський диктатор підписав указ про призов 130 тисяч громадян з 1 жовтня. Документ поширили пропагандистські ЗМІ.
- Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Росія розглядає два сценарії – переговори з замороженням лінії зіткнення і затягування війни. Він наголосив, що мобілізувати людей замало – їх потрібно оснастити і навчити. Крім того, країна-агресорка має великий дефіцит у командному складі.