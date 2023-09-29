Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что, затягивая войну, оккупанты надеются на чудо.

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"Затягивание до 2024 года – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год, – в этом и есть надежда Путина", – объяснил Яковенко.

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Что произойдет в 2025 году

Как известно, именно в 2025 году пройдут выборы в США. Россия рассчитывает на победу фаната Путина – Дональда Трампа, надеясь, что тогда Украина потеряет поддержку Вашингтона.

Однако даже в случае победы Трампа США не перестанут помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависим от Конгресса.

Кроме того, Трамп является довольно непредсказуемой личностью – он может инициировать увеличение помощи Киеву из популистских соображений.

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