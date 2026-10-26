На досрочных парламентских выборах в Сербии победило оппозиционное движение "Студенческий список", набравшее почти 53 % голосов. В Кремле надеются, что бывший президент Александар Вучич будет поддерживать Россию и в оппозиции.

По данным пропагандистских СМИ, пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков прокомментировал смену власти в Белграде и возможность пересмотра сотрудничества в связи с курсом новой власти на евроинтеграцию. Он также высказался о результатах выборов в Бразилии.

Каковы взгляды россиян на Сербию?

По его словам, Москва надеется на сохранение выгодного для обеих сторон партнерства.

"Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут конструктивно направлены на дальнейшее развитие отношений и что эта новая политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией отвечает интересам Сербии, ведь это выгодно прежде всего Сербии", – сказал Песков.

Он заверил в готовности российской стороны расширять контакты, однако подчеркнул необходимость ответных шагов. "Мы, в свою очередь, намерены и в дальнейшем всячески содействовать развитию отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем", – подчеркнул пресс-секретарь.

Что заявил Песков по поводу победы Сильвы в Бразилии?

В Кремле приветствовали победу Луиса Инасиу Лулы да Сильвы. Дмитрий Песков заявил, что бразильский лидер способствует развитию двусторонних отношений, а также сотрудничеству в рамках БРИКС и других международных организаций, и выразил надежду на продолжение этих процессов.

В Москве надеются на поддержку Вучича в оппозиции

В то же время в Москве рассчитывают на дальнейшую активность бывшего главы Сербии в двустороннем диалоге.

"Мы очень высоко ценим вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений. Мы знаем, что господин Вучич останется на политической арене, и надеемся, что, даже находясь в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений", – заявил Песков.

Как уже сообщалось на нашем сайте, бывший президент Александар Вучич признал поражение на парламентских выборах. В то же время в ЕС отметили начало нового этапа для страны после победы оппозиции.