За даними пропагандистських медіа, речник правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував зміну влади у Белграді та можливість перегляду співпраці через курс нової влади на євроінтеграцію. Він висловився і про результати виборів у Бразилії.

Реклама Adv

популярні відео

Які погляди у росіян на Сербію?

За його словами, Москва сподівається на збереження вигідного для обох сторін партнерства.

"Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади в результаті виборів, ми хочемо висловити надію, що її дії будуть спрямовані конструктивно на подальший розвиток відносин і що ця нова політична сила розумітиме, що співпраця з Росією відповідає інтересам Сербії, адже це вигідно насамперед Сербії", – сказав Пєсков.

Він запевнив у готовності російської сторони розширювати контакти, однак наголосив на необхідності зустрічних кроків. "Ми, своєю чергою, маємо намір і надалі всіляко сприяти розвитку відносин із Белградом. Але, як ви знаєте, танго танцюють удвох", – підкреслив речник.

Реклама

Що заявив Пєсков щодо перемоги Сілви в Бразилії?

У Кремлі привітали перемогу Луїса Інасіу Лули да Сілви. Дмитро Пєсков заявив, що бразильський лідер сприяє розвитку двосторонніх відносин, а також співпраці в межах БРІКС та інших міжнародних організацій, і висловив сподівання на продовження цих процесів.

У Москві сподіваються на підтримку Вучича в опозиції

Водночас у Москві розраховують на подальшу активність колишнього очільника Сербії у двосторонньому діалозі.

"Ми дуже високо цінуємо той внесок, який Вучич зробив у розвиток наших двосторонніх відносин. Ми знаємо, що пан Вучич залишатиметься на політичній арені, і сподіваємося, що навіть перебуваючи в опозиції, він все одно робитиме цей внесок у розвиток двосторонніх відносин", – заявив Пєсков.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, колишній президент Александар Вучич визнав поразку на парламентських перегонах. Водночас у ЄС відзначили початок нового етапу для країни після перемоги опозиції.