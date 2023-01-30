"Каннибализм" не спасает: в Кремле ожидают увеличения авиакатастроф и хотят давить на Европу

Российские власти прогнозируют неотвратимость большого количества авиакатастроф в течение 2023 года, благодаря этому в Кремле хотят добиться от стран Запада снятия санкций в области воздушных перевозок.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в отчетах профильных специалистов руководству министерства транспорта указано, что ресурс использования самолетов без надлежащего наземного обслуживания фактически исчерпан. Последующие полеты почти всего лётного состава гражданских авиакомпаний неизбежно приведут к ряду катастроф с большим количеством жертв.

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Тем не менее, в правительстве России решили, что сокращать количество рейсов или вообще приостанавливать полеты бортов до улучшения ситуации будет "неисправимой ошибкой". Так что авиакомпании фактически обязали выполнять перевозки, несмотря на опасность для людей.

Падения самолетов станут нормой

После введения санкций, ограничивающих поставки на российский рынок запчастей для обслуживания самолетов, в федеральном агентстве воздушного транспорта не приняли даже треть необходимых мер по безопасности пассажиров.

Российские чиновники и владельцы частных авиакомпаний решили продолжить зарабатывать, несмотря на невозможность поддержания своего парка в работоспособном состоянии.

Еще в июне-июле 2022 года в российском руководстве пришли к ложным выводам, что отрасль сможет продержаться на "каннибализме", то есть благодаря разбору самолетов на запчасти для продолжения работы наиболее новых бортов. Чиновники посчитали, что отмена воздушного сообщения с Россией рядом цивилизованных стран, а также кража лизинговых самолетов у иностранных компаний, способные обеспечить россиян нужным количеством доноров.

Впрочем, реальность оказалась другой. Так как так или иначе владельцам российских предприятий, оказывающих услуги по воздушным перевозкам, пришлось изрядно экономить на обслуживании всего летного состава.

К тому же ситуацию значительно ухудшило давление со стороны военного руководства государства, которое обязало частных перевозчиков. работать на нужды минобороны.

Так что нагрузка на самолеты осталась где-то на довоенном уровне, а обслуживать и ремонтировать их стали вдвое реже. К тому же сломанные детали начали заменять уже не новыми, а также без контроля со стороны производителей.

Все эти факторы мгновенно привели к увеличению количества инцидентов с российскими самолетами, о чем кремлевские СМИ пытаются не говорить. Только за 2022 год аварийность в гражданской авиации России увеличилась как минимум на 20%, но серьезных катастроф так и не произошло. Однако российские чиновники называют это случайностью, ведь падение самолетов при этих обстоятельствах является вопросом времени, потому что "каннибализм" не способен спасти целую отрасль.

Своеобразной иллюстрацией невозможности адекватно эксплуатировать самолеты страной-агрессором является падение Су-34 в Ейске. Борт с полным боекомплектом залетевший в жилую многоэтажку незадолго до аварии находился на ремонте. Однако из-за отсутствия качественных деталей инженеры не смогли провести все работы адекватно. Ситуация же в гражданской авиации в России даже хуже, потому что если для "Су" и "МиГ" оккупанты способны производить хоть какие-то запчасти, этого нельзя сказать о Boeing, Airbus и самолетах других иностранных корпораций. При этом использование самолетов для перевозок без возможности их обслуживания является циничным преступлением со стороны российского правительства, но чиновников это, судя по всему, совершенно не волнует.

Так что скоро падение российских самолетов вполне может стать нормой, демонстрирующей начало 2023-го, когда за 10 первых дней года произошло по меньшей мере 10 аварий. Впрочем, только благодаря мастерству пилотов и некритическим поломкам жертв удалось избежать.

В Кремле хотят шантажировать мир большим количеством погибших

Понятно, что все профильные российские специалисты знают о ситуации с некачественным обслуживанием самолетов гражданской авиации, однако принимать хотя бы какие-либо меры по безопасности пассажиров никто не собирается. Ведь в Москве хотят в традиционном для себя подходе использовать проблему давления на Европу и США. Замысел Кремля состоит в том, чтобы обвинять в авариях страны Запада. Мол, "посмотрите на спровоцированную санкциями гибель гражданских, дайте запчасти". Более того, в российском правительстве надеются на то, что катастрофу потерпит один из самолетов, который обеспечивает международные перевозки. Тогда российские дипломаты постараются давить на производителей, Штаты и ЕС ради вывода авиационной отрасли из-под ограничений "ради жизни иностранцев".

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Кроме россиян под опасностью находятся также и граждане тех стран, которые не ограничили воздушное сообщение с оккупантами. При этом нельзя исключать и возможности целенаправленного повреждения самолетов российскими спецслужбами для создания подобных катастроф и получения преступной властью Путина поблажек из "соображений гуманности".