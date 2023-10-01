В Кривом Роге враг атаковал гражданскую инфраструктуру: есть разрушения, возник пожар

Российские военные в ночь на 1 октября атаковали дронами Кривой Рог. Известно о попадании по гражданской инфраструктуре.

В Кривом Роге попадания

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, на месте попадания произошел пожар, который уже локализовали.

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"Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. К сожалению, произошли попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушения. Возник пожар – спасатели огонь локализовали", – сообщил Сергей Лысак.

Позже в эфире телемарафона глава Криворожской РГА подробнее рассказал о последствиях вражеской атаки.

Есть попадание по предприятию. Главное, что никто не пострадал: все живы-здоровы. Да, был масштабный пожар, который службы ГСЧС очень быстро локализовали. Сейчас там проводятся определенные работы по зачистке,

– отметил Евгений Ситниченко.

Добавил, что часть здания уже восстановлению не подлежит. Начальник РГА также отметил, что город работает в штатном режиме. Критическая инфраструктура работает, услуги продолжают предоставлять, транспорт курсирует.

Один дрон сбили

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что один дрон, нацеленный на область россиянами, удалось сбить.

Ночью враг, по информации от Воздушных Сил, атаковал Украину ударными БПЛА. В частности, и Днепропетровскую область. На утро наши военные сбили вражеский беспилотник над Кривым Рогом. Спасибо защитникам и защитницам из ВзК "Восток",

– сообщил Лукащук.

Он также сообщил о попадании по инфраструктуре города, в результате которого есть разрушения.

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Отмечают, что также оккупанты ударили и по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждена линия электропередачи и газопровод. Под обстрелами артиллерии находился и Никополь.

"Обстреляли из артиллерии и Никополь. Били два раза: ночью и утром. Информация о последствиях атак уточняется. Но, к счастью, обошлось без жертв и раненых", – добавил Николай Лукащук.

По его словам, в других общинах области ночь прошла без обстрелов.

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