Об отключении электроэнергии уже сообщили на Днепропетровщине и Житомирщине. Детальнее рассказывает 24 канал.
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В Днепропетровской области экстренные отключения электроэнергии
Глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю критическую инфраструктуру переводят на генераторы.
Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно отключили электроэнергию.
– отметил Вилкул.
По его словам, туда, где не будет хватать давления воды, уже направлены водовозы. В частности, по адресам:
- Всебратское-2, магазин "Делви",
- В/м №35, дом 6а (Почта),
- Алмазная, магазин АТБ,
- площадь Освобождения, "Сільпо",
- Смычка, рынок.
Вскоре глава Днепропетровского областного совета отметил, что на территории области экстренные отключения света. Николай Лукашук объяснил, что их ввели из-за угрозы ракетных ударов. В частности, во избежание значительных повреждений в случае, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры.
Днепропетровщина, ждем ракеты и в нашем направлении. Поэтому на всякий случай напоминаю: ничего не выкладываем и не обсуждаем в соцсетях. Дождитесь официальной информации. Верим в ПВО, верим в ВСУ,
– подчеркнул глава облсовета.
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Отключение света в Житомирской области
"Житомироблэнерго" сообщило, что в регионе ввели аварийные отключения света.
В связи с угрозой ракетных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Житомирской области применяются аварийные отключения энергоснабжения. Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет,
– отметили в компании.