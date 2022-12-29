Про відключення електроенергії вже повідомили на Дніпропетровщині та Житомирщині . Детальніше розповідає 24 канал.

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На Дніпропетровщині екстрені відключення електроенергії

Голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що усю критичну інфраструктуру переводять на генератори.

Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію.

– зазначив посадовець.

За його словами, туди, де не вистачатиме тиску води, вже спрямовані водовози. Зокрема, за адресами:

Всебратське-2, магазин "Делві",

В/м №35, будинок 6а (Пошта),

Алмазна, магазин АТБ,

площа Визволення, "Сільпо",

Змичка, ринок.

Вже незабаром очільник Дніпропетровської обласної ради зазначив, що на території області застосовуються екстрені відключення світла. Микола Лукашук пояснив, що їх ввели через загрозу ракетних ударів. Зокрема, аби уникнути значних пошкоджень, на випадок, якщо окупантам вдасться вразити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Дніпропетровщина, очікуємо ракети і в нашому напрямку. Тому про всяк випадок нагадую: нічого не викладаємо і не обговорюємо в соцмережах. Дочекайтеся офіційної інформації. Віримо в ППО, віримо в ЗСУ,

– підкреслив глава облради.

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Відключення світла на Житомирщині

"Житомиробленерго" повідомило, що в регіоні запровадили аварійні відключення світла.