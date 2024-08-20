В Кривом Роге от укусов пчел умер мужчина: тело обнаружили в парке

В Кривом Роге в парке имени Федора Мершавцева обнаружили тело мужчины. Причиной смерти, предположительно, стали насекомые, которые покусали его.

Телеграм-канал "Первый Городской. Кривой Рог" пишет, что мужчина был работником этого парка.

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"По предварительной информации, криворожанин умер от многочисленных укусов пчел, ведь оказался рядом с ульем, упавшим на землю", – говорится в сообщении.



В Кривом Роге в парке обнаружили тело мужчины / Фото с тг-каналов



Предположительно, мужчина работал в парке / Фото с тг-каналов

Мужчину покусали шершни

Местное издание "Рудана" пишет, что 45-летний коммунальщик умер от укусов диких шершней, которые вылетели из дупла старого дерева-топляка. Журналисты поговорили с работниками, которые обслуживают парк, и те рассказали детали несчастного случая.

По их словам, коммунальщики получили задание очистить реку от трухлявой древесины.

"Мы достали эти топляки из воды, положили дерево и начали распиливать ствол, как вдруг из дупла вылетел большой рой шершней. Насекомых было много, они покусали нас всех, потому что мы не успели разбежаться. Этого мужчину покусали больше всего", – рассказал работник Евгений.

Далее очевидцы говорят, что мужчине не стало внезапно плохо, он сначала пошел, умылся в реке и только потом потерял сознание.

Когда приехала скорая, медики не смогли помочь пострадавшему, "было уже поздно".



Мужчину покусали шершни / Фото "Рудана"

Причину смерти устанавливают

В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции Кривого Рога подтвердили, что сегодня, 20 августа, в парке имени Федора Мершавцева обнаружили тело 45-летнего мужчины. Правоохранители устанавливают обстоятельства его гибели.

"Сообщение по факту смерти мужчины поступило в полицию утром, ориентировочно в 10:30. Событие произошло 20 августа на территории центрального городского района. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 45-летнего мужчины", – сообщила старший инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Крадожон Ангелина.



Причину смерти устанавливают правоохранители / Фото с тг-каналов

В то же время утверждать, что причиной смерти мужчины стали насекомые – в пресс-службе полиции пока не могут. Окончательную причину и обстоятельства – установит судмедэкспертиза.