В сети публикуют фото и видео последствий непогоды. В частности, от непогоды пострадал Стрыйский район Львовской области.

Смотрите также Грозовые дожди, град и шквалы: где будут осадки на следующей неделе

В Стрые на Львовщине бушевала непогода

Отмечают, что в центре города и на улице Бандеры из-за грозы упали деревья. Также, деревья упали в местном парке и возле школы.



Поваленные деревья в результате непогоды на Львовщине / Фото с тг-каналов



Последствия непогоды осложнили движение / Фото с тг-каналов

В Стрые затопило улицы: видео

Дерево упало на вагон поезда

К слову, ранее мы писали, что в Стрыйском районе Львовщины в результате шторма на вагон пригородного поезда упало дерево. В результате инцидента травмировались пассажиры и железнодорожники.

Известно, что пострадавшие получили первую помощь: 4-х пассажиров с резаными травмами забрала скорая.

Синоптики предупреждали, что 18 августа, в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы.