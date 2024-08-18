У мережі публікують фото та відео наслідків негоди. Зокрема, від негоди постраждав Стрийський район Львівщини.
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У Стрию на Львівщині вирувала негода
Зазначають, що у центрі міста та на вулиці Бандери через грозу впали дерева. Також, дерева впали у місцевому парку та біля школи.
Повалені дерева унаслідок негоди на Львівщині / Фото з тг-каналів
Наслідки негоди ускладнили рух / Фото з тг-каналів
У Стрию затопило вулиці: відео
Дерево впало на вагон поїзда
До слова, раніше ми писали, що у Стрийському районі Львівщини унаслідок шторму на вагон приміського поїзда впало дерево. Внаслідок інциденту травмовадлись пасажири та залізничники.
Відомо, що постраждалі отримали першу допомогу: 4-х пасажирів із різаними травмами забрала швидка.
Синоптики попереджали, що 18 серпня, в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікуються грози.