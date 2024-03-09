Ночная атака "Шахедами": в Кривом Роге попадание в промышленный объект

Российские оккупанты атаковали Криворожский район Днепропетровской области ударными дронами. В результате атаки произошло попадание в промышленный объект.

Враг атаковал примерно в полночь. Что известно о последствиях, рассказывает 24 Канал.

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Последствия атаки, сколько было дронов

5 вражеских беспилотников сбили минувшей ночью защитники неба над Криворожским районом Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, было попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар.

"Целили оккупанты и по Никопольщине. Обстреляли Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", – добавляет Лысак.

В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук тоже сообщил о сбитии пяти беспилотников, а также то, что несмотря на хорошую работу защитников неба, попаданий избежать не удалось.

"Впрочем, были и попадания. Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели. Никто не пострадал", – отметил Лукашук.

Коротко об атаке