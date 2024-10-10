В Кривом Роге прогремели взрывы: туда летело несколько групп БпЛА
Источник:Суспильне
В направлении Кривого Рога Днепропетровской области враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". Вскоре после этого в городе слышали взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Кривом Роге слышали взрывы
Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили около 06:54. Незадолго до этого Воздушные силы предостерегали о нескольких группах вражеских ударных беспилотников, следовавших из Херсонской области в направлении Кривого Рога.
Уже в 07:01 от журналистов появились первые сообщения о взрывах города.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
По состоянию на данный момент местные власти не обнародовали никакой информации о возможных последствиях вражеской атаки в городе. Очевидно, все детали об этом сообщат несколько позже.