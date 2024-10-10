В Кривом Роге прогремели взрывы: туда летело несколько групп БпЛА

В направлении Кривого Рога Днепропетровской области враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". Вскоре после этого в городе слышали взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Кривом Роге слышали взрывы

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили около 06:54. Незадолго до этого Воздушные силы предостерегали о нескольких группах вражеских ударных беспилотников, следовавших из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

Уже в 07:01 от журналистов появились первые сообщения о взрывах города.

В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

По состоянию на данный момент местные власти не обнародовали никакой информации о возможных последствиях вражеской атаки в городе. Очевидно, все детали об этом сообщат несколько позже.