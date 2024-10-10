Про це повідомили кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Кривому Розі чули вибухи

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили близько о 06:54. Незадовго до цього Повітряні сили застерігали про декілька груп ворожих ударних безпілотників, які прямували з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.

Вже о 07:01 від журналістів з'явилися перші повідомлення про вибухи у місті.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Станом на зараз місцева влада не оприлюднювала жодної інформації стосовно ймовірних наслідків ворожої атаки у місті. Вочевидь усі деталі щодо цього повідомлять дещо згодом.