В регионе предупреждали об опасности российских беспилотников. 24 Канал призывает жителей Кривого Рога не оставлять укрытия, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Кривом Роге

Воздушные силы объявили тревогу в Днепропетровской области около 9 часов 24 минут. Тогда там предупреждали об угрозе с неба.

"Внимание! Днепропетровская область – ракетная опасность!" – отметили в Воздушных силах.

Уже около 10 часов 8 минут корреспонденты Суспильного сообщили, что в Кривом Роге раздались мощные взрывы. В тот момент тревога по всей области еще продолжалась.

В Кривом Роге слышны звуки взрывов,

– сказали журналисты.

В мониторинговых телеграм-каналах отметили, что, по предварительным данным, в районе Кривого Рога наши военные уничтожили вражеский беспилотник. В то же время Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в регионе.

По состоянию на 10 часов 21 минуту тревога в Днепропетровской области продолжается. Пока в местных органах власти взрыв в Кривом Роге – не комментировали.

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В последний раз взрывы слышали в Хмельницкой области