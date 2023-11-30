У регіоні попереджали про небезпеку російських безпілотників і ракет. 24 Канал закликає жителів Кривого Рогу не лишати укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

Повітряні сили оголосили тривогу у Дніпропетровській області близько 9 години 24 хвилини. Тоді там попереджали про загрозу з неба.

"Увага! Дніпропетровська область – ракетна небезпека!" – зазначили у Повітряних силах.

Уже близько 10 години 8 хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. На той момент тривога по всій області ще тривала.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,

– сказали журналісти.

У моніторингових телеграм-каналах зазначили, що, за попередніми даними, у районі Кривого Рогу наші військові знищили ворожий безпілотник. Водночас Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у регіоні.

Станом на 10 годину 21 хвилину тривога у Дніпропетровській області ще триває. Наразі у місцевих органах влади вибух у Кривому Розі – не коментували.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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