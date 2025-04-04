Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Сколько детей погибло после атаки по Кривому Рогу

Сергей Лысак написал, что, по состоянию на 19:39 4 апреля, из-за вражеской атаки в Кривом Роге среди погибших – трое детей. Количество раненых еще уточняют.

Постоянно увеличивается и количество пострадавших. Эта информация – впоследствии,

– написал начальник Днепропетровской ОВА.

Он также подчеркнул, что в городе в результате обстрела горит автомобиль и гаражи.

По данным Сергея Лысака, по состоянию на 19:26 в Кривом Роге в результате вражеской атаки, предварительно, погибли 12 человек. Однако на месте еще продолжается поисково-спасательная операция, поэтому это количество может увеличиться.

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К слову, в Кривом Роге вечером 4 апреля прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. Оккупанты запустили по городу баллистику, что попала по жилому микрорайону города.