Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

До теми Удар балістикою про Кривому Рогу: у місті сталися пожежі, пошкоджено багатоповерхівки

Скільки дітей загинуло після атаки по Кривому Рогу

Сергій Лисак написав, що, станом на 19:39 4 квітня, через ворожу атаку у Кривому Розі серед загиблих – троє дітей. Кількість поранених ще уточнюють.

Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація – згодом,

– написав начальник Дніпропетровської ОВА.

Він також підкреслив, що у місті внаслідок обстрілу горить автівка та гаражі.