Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
До теми Удар балістикою про Кривому Рогу: у місті сталися пожежі, пошкоджено багатоповерхівки
Скільки дітей загинуло після атаки по Кривому Рогу
Сергій Лисак написав, що, станом на 19:39 4 квітня, через ворожу атаку у Кривому Розі серед загиблих – троє дітей. Кількість поранених ще уточнюють.
Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація – згодом,
– написав начальник Дніпропетровської ОВА.
Він також підкреслив, що у місті внаслідок обстрілу горить автівка та гаражі.