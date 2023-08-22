Скоростной трамвай пока не работает из-за отсутствия напряжения. В центральной части города не работают троллейбусы.
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Что известно о взрыве
Местная власть просит ничего не снимать и не выкладывать в сеть.
В некоторых районах фиксируют трудности в работе электротранспорта. Специалисты уже исправляют временные неудобства.
Также проблемы со светом до сих пор есть у незначительного количества домов.
В городе отбой воздушной тревоги. Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.