Швидкісний трамвай поки не працює через відсутність напруги. В центральній частині міста не працюють тролейбуси.
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Що відомо про вибух
Місцева влада нагадує нічого не знімати і не викладати в мережу.
У деяких районах фіксують складнощі у роботі електротранспорту. Фахівці вже виправляють тимчасові незручності.
Також проблеми зі світлом досі є у незначної кількості будинків.
Наразі в місті відбій повітряної тривоги. Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Остання масштабна атака на місто
Востаннє Кривий Ріг зазнав сильного обстрілу 31 липня.