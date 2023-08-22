Швидкісний трамвай поки не працює через відсутність напруги. В центральній частині міста не працюють тролейбуси.

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Що відомо про вибух

Місцева влада нагадує нічого не знімати і не викладати в мережу.

У деяких районах фіксують складнощі у роботі електротранспорту. Фахівці вже виправляють тимчасові незручності.

Також проблеми зі світлом досі є у незначної кількості будинків.

Наразі в місті відбій повітряної тривоги. Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Остання масштабна атака на місто

Востаннє Кривий Ріг зазнав сильного обстрілу 31 липня.