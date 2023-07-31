Жінка, що назвалася Людмилою, ціла, але в крові. В момент удару вона перебувала на кухні.

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Як мешканці пережили атаку Росії

Жінка, яка стояла за 20 метрів від вікна, постраждала через обстріл.

Мене відкинуло так, що я опинилася в коридорі (а квартира велика, трикімнатна). Спочатку нічого не зрозуміла, а потім помітила, що вся посічена осколками. Обернулася: всі вікна, всі двері – все було вибито,

– розказує очевидиця російського обстрілу Людмила.

Вона поділилася своїми емоціями: сказала, що страшно, але висловила впевненість, що під'їзд відновлять. Зв'язок із рідними, за її словами, є.

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Що відомо про ракетну атаку Росії по місту

31 липня внаслідок обстрілу по Кривому Рогу було зруйновано багатоповерхівку. Це сталося близько дев'ятої ранку.

Одна ракета зруйнувала частину житлового будинку з 4 по 9 поверхи, через що виникла пожежа. Інша ж ракета поцілила у будівлю навчального закладу, де під завалами можуть бути люди.

Станом на 11 ранку відомо про двох загиблих. Володимир Зеленський уже відреагував на обстріл. Він сказав, що цей терор з боку Росії нас не залякає і не зламає, а також оприлюднив відео з місця події.

Нагадаємо! Це не перша атака Росії по Кривому Рогу за останній час: 14 липня по місту били "Шахедами", були руйнування.

Сьогодні ж, 31 липня, росіяни гатили і по центру Херсона, де вбили комунальника.

На жаль, за останній час "прильотів" по навчальних закладах більшає. 7 липня росіяни знищили школу в Херсонській області у селі Інгулець, а 1 червня, у День захисту дітей, Росія обстріляла Київ "Іскандерами". Тоді загинули діти, на лівому березі столиці було пошкоджено школи, дитсадок, дитячу поліклініку.