В Кривом Роге враг попал по жилому дому: под завалами могут быть люди
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. 16 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по нашей стране.
Взрывы прогремели в ряде областей Украины. Захватчики атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине.
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Враг еще раз атаковал Кривой Рог
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. По его информации, оккупанты попали в жилой дом. К сожалению, есть разрушение.
Он отметил, что под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы.
Сначала о вражеской атаке сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Подробности о попадании пока неизвестны.
Что известно о массированной атаке 16 декабря
Отметим, что 16 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по Украине. Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что в некоторых областях уже зафиксировано попадание в объекты энергетической системы.
В частности, проблемы с миром возникли в Харькове. Город полностью обесточен. Также без электроэнергии в Полтаве.
Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. По его данным, все спецслужбы уехали на места трех районах столицы.
По его информации, взрывы прогремели в двух районах столицы. В частности, говорится о:
- Днепровский;
- Голосеевский.